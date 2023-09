CONFARTIGIANATO CHIETI Lâ€™AQUILA AL FIANCO DEL COMITATO "BONIFICA SOSTENIBILE"

Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila è al fianco degli artigiani e degli imprenditori del Comitato "Bonifica Sostenibile", costituito dagli utenti del Consorzio di Bonifica Centro, per quanto riguarda gli aumenti dei costi e i servizi non adeguati. L'associazione, con il proprio legale, è a disposizione delle imprese e invita chiunque sia interessato a recarsi presso i propri uffici. L'imprenditrice Antonella De Vanna, vicepresidente del Movimento Donne Impresa dell'associazione, nei giorni scorsi ha partecipato quale delegata all'assemblea che si è svolta a Chieti, alla presenza di oltre 300 persone.

"I consorziati - afferma De Vanna - sono chiamati a pagare cifre che a detta del comitato non sono dovute. Cifre che sono state contestate anche nell'ambito di un iter legale. In più di un anno non si è arrivati ad una soluzione, mentre continua a mancare un dialogo costruttivo. Confartigianato ha scelto di supportare la battaglia del comitato, perché la maggior parte dei consorziati è composta da imprese, fra cui molti artigiani. La nostra associazione, attraverso il suo legale, è a disposizione degli artigiani e delle imprese interessate dalla vicenda".