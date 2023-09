Domenica 15 ottobre 2023 visita al Centro storico ed ai calanchi di Atri: Programma

- Partenza ore 8:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- visita guidata ad Atri: centro storico, cattedrale (affreschi medievali e quattrocenteschi), cisterne romane;

- pranzo al ristorante o libero nel centro storico di Atri;

- visita ai calanchi;

- rientro a Vasto ore 21:00.

Costi

Euro 35 per i soci, euro 40 per i non iscritti ad Italia Nostra.

Euro 25 per l’eventuale pranzo (vedi menu)

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Menu pranzo (opzionale)

Due assaggi di primo: gnocchi in bianco con macinato di salsiccia e funghi misti; spaghetti alla chitarra con polpettine

Secondo: “ciffe e ciaffe” (carne di maiale scelta, rosolata in padella con patate) e contorno.

Vino, acqua e caffè

N.B. Specificare in anticipo eventuali intolleranze e allergie.