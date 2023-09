“Non stare fermo come un sASSO, Dinamizzati con Noi e pASSO dopo pASSO, diventerai un ASSO...del Cammino”. E’ questo l’invito che l’ASD Cammini e Benessere rivolge a quanti siano desiderosi di provare la disciplina sportiva del Nordic Walking. Sabato 23 settembre, a Vasto Marina, con ritrovo al parcheggio antistante la Bagnante (la Sirenetta), dalle ore 16.00 alle ore 17.00, ci sarà la Camminata Dimostrativa Gratuita a passo di Nordic Walking. “Invitiamo tutti a venire a provare questo sport adatto a tutti, con molteplici benefici fisici e non solo – spiega Stefano Suriani, presidente del sodalizio e Istruttore Federale della Scuola Italiana di Camminata Nordic Walking”.

La partecipazione è libera e gratuita, e adatta a chi è in condizioni fisiche idonee alla pratica sportiva non agonistica. Per partecipare, indossando abbigliamento e calzature sportive, è necessario contattare Stefano Suriani al 3476238600.