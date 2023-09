PRESENTAZIONE DEL LIBRO “COME UN SALVAGENTE” DI DARIO LEONE E DON NICOLA FLORIO.

Sabato 23 settembre alle ore 19,00 nella Sala del Consiglio Comunale di Cupello, don Nicola Florio e Dario Leone presenteranno “Come un salvagente – dialogo tra un sacerdote cattolico e un sociologo marxista”. Folta è la partecipazione della kermesse letteraria: Carmen Giuliano che introdurrà l’evento; Emanuela Molino che farà da moderatrice; la celebre Sociologa Eide Spedicato Iengo (già Professore di Sociologia Generale all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti); le attrici Giuliana Antenucci e Irene di Silvio che interpreteranno vari brani del libro accompagnati dalla chitarra di Pietro Lalla (Docente di letteratura e musicista).

Il libro scritto a quattro mani da rappresentanti di culture storicamente distanti, fa di quest’opera, un’azione unica e rivoluzionaria nel suo genere e mostra come due montagne possano avvicinarsi coscienti dell’urgenza di costruire un “salvagente” contro la deriva di un’epoca che attribuisce una data di scadenza ad ogni singolo aspetto dell’esistenza. “È bastato un grappolo di anni per sgretolare gli organismi di azione collettiva che legittimavano la progettazione e l'azione in prospettive di lungo periodo e ridurre al silenzio grandi ragioni orientanti in favore di logiche intercambiabili e provvisorie. Lentamente l'ideologia e la religione, in quanto produttrici di strutture culturali ampie e durature, iniziano a cedere. Da questa prospettiva si avvia lo straordinario confronto tra un sacerdote e un sociologo sul mondo, la vita, la felicità, il significato dell'esistenza e la prospettiva dell'umanità.”

Il libro è acquistabile in tutti i bookshop su internet e nelle librerie.