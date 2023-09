Dopo il primo sciopero davanti ai cancelli di Amazon, il presidente della Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo Pietro Smargiassi ha annunciato in questa video intervista un'interrogazione al presidente Marco Marsilio e l'audizione degli operai vittime di eccessivo turn over. Vi terremo aggiornati sugli esiti delle iniziative che saranno sviluppate in Regione