Al Mattei di Vasto il Progetto "Open the Box" vince il Premio Europeo per le Competenze Digitali

Il Dirigente Scolastico Gaetano Fuiano è lieto di annunciare che il progetto "Open the Box," introdotto presso l'Istituto Superiore Mattei il 15 febbraio 2021, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento agli European Digital Skills Awards. Questo innovativo progetto italiano di Media Education, sviluppato da Dataninja, ha conquistato il primo posto nella categoria dell'educazione nell'edizione 2023 del prestigioso premio europeo dedicato alle competenze digitali.

Open the Box ha trionfato su una concorrenza agguerrita, distinguendosi tra oltre 330 progetti partecipanti, ottenendo il massimo riconoscimento ex aequo con i colleghi del progetto francese Pix. Lanciato nel 2020, proprio nel cuore della pandemia, da Dataninja, fondata da Nicola Bruno, Alessio Cimarelli e Andrea Nelson Mauro, Open the Box rappresenta un progetto ambizioso di media e data literacy. Il suo obiettivo principale è quello di trasformare gli studenti delle scuole superiori in esperti "fact checkers," cioè individui capaci di informarsi online in maniera critica e consapevole.

Tra i molteplici scopi di Open the Box, vi è la lotta alle fake news e alla disinformazione, nonché la creazione di percorsi educativi finalizzati a stimolare lo sviluppo proattivo di competenze digitali tra i giovani. . Fino a oggi, il progetto ha raggiunto ben 30.000 studenti provenienti da ogni angolo d'Italia. L'Istituto Mattei è stato il primo istituto abruzzese a unirsi a questa iniziativa, e nel corso degli anni ha costantemente rinnovato il suo impegno. Il coordinamento del progetto è affidato alla Professoressa Tiberio Rosa Lucia, docente di Sistemi e Reti presso il Mattei, la quale ha descritto il percorso.

"Il percorso si basa sull'inquiry-based learning, cioè sull'apprendimento basato sull'indagine, e sull'utilizzo di strumenti coinvolgenti quali quiz, presentazioni, attività guidate, strumenti di valutazione e sfide con i coetanei. Desidera ringraziare il Preside Dott. Nino Fuiano, la Professoressa Natascia Di Giambattista, il Professore Enzo Mucci, e tutti i colleghi dei consigli delle classi coinvolte per il sostegno prezioso e il supporto costante offerto al progetto.”

Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l'impegno dell'Istituto Mattei nella promozione delle competenze digitali tra i suoi studenti e il successo del progetto "Open the Box" nell'adempimento di questa importante missione educativa. Congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo straordinario progetto.