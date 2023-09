PIU' ATTENZIONE AL VIALE DE GASPERI, PER FAVORE

Ci sono giunte in Redazione due foto che riguardano Viale De Gasperi. Nella prima viene fotografo un eccesso di buste di immondizia, lasciate fuori dal cassonetto. Siccome questo fenomeno si verifica solo nel week end, è probabile che possa non dipendere dalla cattiva educazione degli utenti. Ma da problemi legati dal contenimento dei rifiuti che forse andrebbero smaltiti diversamente. Comunque giriamo la segnalazione al Comune, sperando che siano presi provvedimenti. Lo stesso dicasi anche per la seconda foto (sotto quella di copertina) che invece riguarda ingorghi…sempre su Via De Gasperi. Insomma più attenzione a questa via, anzi a questo Viale