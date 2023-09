DINO MASTROCOLA PRESIDENTE DEL COMITATO PER PREMIO "CASOLI - SERGIO DE LUCA"

Nel pomeriggio di venerdì 22 settembre, si è svolta, da remoto, la prima riunione del Comitato Tecnico deputato alla individuazione e consegna del Premio “Casoli - Sergio De Luca”: un'attestazione di stima e di gratitudine da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti di coloro che si siano particolarmente distinti per l’impegno profuso, lo studio e la ricerca nei settori agroalimentare e ambientale.

Hanno preso parte alla seduta il Sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, il Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola, il Direttore del Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie agroalimentari e ambientali, Enrico Dainese, il Direttore del Dipartimento Agricoltura - Regione Abruzzo, Elena Sico, il Presidente GAL Maiella Verde, Tiziano Teti, il Direttore ANCI Abruzzo, Massimo Luciani e il delegato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Pescara, Domenico D’Ascenzo.

Come prima azione, si è proceduto a nominare quale Presidente del Comitato Tecnico il Magnifico Rettore. Successivamente, si è stabilita come data di attribuzione del Premio il giorno sabato 21 ottobre 2023: la cerimonia avrà luogo presso il Cinema Teatro Comunale di Casoli alle ore 10:00. In questa occasione saranno consegnati anche i Diplomi a coloro che hanno frequentato il Corso di formazione professionale in “Biotecnologie agroambientali sostenibili”, organizzato dall'Università degli Studi di Teramo, in convenzione con il Comune di Casoli.