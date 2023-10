Si Ã¨ conclusa la campagna Anti Incendio Boschivo della Regione Abruzzo.

Si è conclusa nei giorni scorsi la campagna Anti Incendio Boschivo della Regione Abruzzo. Dal 10 luglio, giorno di apertura della campagna A.I.B., la Protezione Civile Arcobaleno ha messo in campo complessivamente 300 uomini con una media giornaliera di 4 unità, tutto personale formato e debitamente equipaggiato. Prezioso in questa stagione è stato soprattutto l’impegno dal punto di vista della prevenzione degli incendi con servizi di avvistamento sul territorio e pronta partenza con squadre raddoppiate in occasione delle giornate con criticità alta. Nel corso della stagione estiva si è evidenziato un calo di roghi rispetto all’anno precedente ma comunque gli interventi sugli incendi sono stati numerosi nei comuni di San Salvo, Vasto, Cupello, Palmoli, Guilmi, San Buono e Montenero di Bisaccia.

Nelle prossime settimane proseguiranno le attività dell’associazione anche con l’impiego dei ragazzi del Servizio Civile con un focus sempre sulle attività formative ed esercitative. Restano aperte le iscrizioni all’associazione per l’anno 2023, per informazioni è possibile inviare una mail a pcarcobaleno@libero.it.