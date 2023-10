“L’AMMINISTRAZIONE MAGNACCA SI E’ VENDUTO UN PARCHEGGIO PUBBLICO”

Negli anni ’80 San Salvo finì sulle cronache nazionali perché Piazza Aldo Moro era stata acquistata da un avvocato sansalvese. In realtà non era così, perché l’avvocato aveva comprato il terreno su cui non era stato perfezionato l’esproprio. Dopo gli scoop giornalistici, l’Ufficio tecnico corresse, anzi definì, la procedura espropriativa e il clamore rientrò.

Nel 2023 la realtà supera la fantasia. Un parcheggio è stato veramente venduto e il capo dell’Opposizione, Fabio Travaglini, lo ha dimostrato esibendo l’atto pubblico in una conferenza stampa, da cui risulta che la particella 4695 del foglio 8, corrispondente ad un parcheggio di Via Trignina, che si trova all’imbocco dell’area industriale, è stata effettivamente venduta a una Ditta che sta costruendo nei pressi.

La consegna ai giornalisti dell’atto di compravendita rogitato dal segretario comunale Aldo D’ Ambrosio è avvenuta sul posto, cioè sul parcheggio venduto, su cui lo stesso Travaglini ha anche rilasciato una dichiarazione, dalla quale si rileva che di recente è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica, affinché approfondisca:

perché il costo iniziale del lotto edificabile (entro cui vi è anche la particella a parcheggio) è passato da 788.000 a 486.000 euro; quale politico ha ruoli in quell’operazione immobiliare; come mai il Comune di San Salvo ha venduto il parcheggio, se poi nell’atto ha comunque assunto l’onere di illuminarlo, pulirlo e manutenerlo sia con interventi ordinari che straordinari. Per la verità Travaglini ha ipotizzato che la vendita del parcheggio sia riconducibile a questioni di cubatura. Ma è cosa che dovrà “approfondire” la magistratura vastese.

Qui sopra: le parti dell’atto pubblico impugnato, compreso l’allegato certificato di destinazione urbanistica, da cui risulta che la particella è “struttura insediativa consolidata”, quanto in realtà si tratta di parcheggio pubblico

Di seguito il video con l'intervista sul parcheggio venduto