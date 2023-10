MOSTRA “DOLCEZZE E ROVI”: PERSONALE DI ANTONIETTA AIDA CARUSO AL PALAZZO D’AVALOS DI VASTO

Lo splendido Palazzo di Vasto, l’antica dimora dei Marchesi D’Avalos che domina il mare Adriatico con i suoi giardini, accoglie dal 7 al 14 ottobre, in una delle sue sale per mostre temporanee, la “Sala d’Arte Roberto Bontempo”, opere pittoriche e scultoree di Antonietta Aida Caruso. L’artista ha unito la pratica delle arti alla docenza presso il Liceo Artistico della sua città, Termoli. Svolge un’intensa attività culturale. Architetto, organizzatrice di mostre artistiche e documentarie, curatrice di cataloghi d’arte, di antologie poetiche illustrate, è presente con articoli e recensioni in volumi, riviste e antologie. Le sue opere visive sono in diversi cataloghi d’arte nazionali e, insieme ai suoi libri, sono state presentate al pubblico in mostre personali e collettive. Molteplici riconoscimenti le sono stati assegnati nel campo dell’architettura, della fotografia, del video, della pittura, della scultura, e della scrittura.

La mostra “Dolcezze e rovi” è accompagnata da un catalogo-raccolta poetica nel quale brevi componimenti s’integrano alle opere visive. “Un’artista con una grande forza espressiva, scrive il critico prof. Filippo Salvatore della Concordia University, che scaturisce dal pensiero, dalle pulsioni e dal sentimento, ma che possiede anche una ricca memoria storica. Nella sua arte prevale il trinomio materia-forma-parola, un processo sempre più sofisticato di decantazione espressiva, che, da uno spunto figurativo, sconfina in un luogo d’indagine poetica, il luogo della ricerca d’identità e di senso”.

La mostra, promossa da Carlo Viggiano, Presidente dell’ACM – associazione competenze multidisciplinari – in collaborazione col Comune di Vasto, sarà inaugurata sabato 7 ottobre alle 17.00 e resterà visitabile fino a sabato 14. Orario: 10-12 e 17-20. Al vernissage, oltre all’autrice, interverranno: l’Assessore alla cultura Nicola Della Gatta, il Presidente dell’ACM Carlo Viggiano, l’Artista e Critica Sara Pellegrini e la scrittrice Maria Carmela Mugnano.