RIPARTONO I CORSI DEL PROGETTO GIOVANI A VASTO

Riprendono le attività del Progetto Giovani presso il Centro Berlinguer in Via Anelli n.71 a Vasto promosse in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili. Si comincerà con il corso di fotografia tenuto da Lucio Inserra in programma dal 16 ottobre alle ore 15.30 e dal 25 ottobre quelli di scrittura creativa con Mascia Di Marco e kundalini yoga con Taj Angad Kaur con inizio rispettivamente alle ore 16 e alle ore 18.

A quest’ultimi seguiranno sempre nel mese di ottobre il corso di mentre a novembre quelli di canto con Nicole Massanisso e inglese con Anna Altieri le cui date con gli orari specifici di inizio saranno comunicati nelle prossime settimane. I corsi sono gratuiti e riservati a coloro che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 30 anni.

“Sono state proposti i corsi che negli anni hanno riscontrato maggiore successo – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci – dando la possibilità alle nuove generazioni di poter acquisire gratuitamente le basi per un percorso di studio o di lavoro presente e futuro. E’ evidente che il Progetto Giovani ha una finalità sociale e aggregativa su cui vogliamo insistere affinché i rapporti umani possano generarsi ed essere coltivati anche dalla condivisione degli spazi pubblici”.

Info e contatti:

email: centroberlinguer@comune.vasto.ch.it

tel: 346/8938206 Giorgia Berardi