Cerimonia per il merito con gli studenti e le famiglie

Tanti sorrisi, gioia e altrettanta emozione questa mattina nel corso della consegna degli attestati agli studenti che lo scorso anno hanno concluso il ciclo di studi con il massimo dei voti. L’anfiteatro nei pressi del Centro culturale Aldo Moro, piazzale dedicato ai Donatori di sangue, ha vissuto la cerimonia di “Premiamo il merito scolastico e e il merito sociale” che dal 2012 ha istituito l’Amministrazione comunale.

Alunni e studenti accompagnati dai genitori, e da molti nonni, sono stati accolti dal sindaco Emanuela De Nicolis, dal presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca e dai dirigenti scolastici dell’istituto omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”, Annarosa Costantini, e dell’istituto comprensivo “Gianni Rodari”, Vincenzo Parente.

Ad aprire l’incontro il presidente Magnacca che ha spiegato come questa cerimonia vuol far crescere il valore della meritocrazia “perché con l’impegno e senza scorciatoie si può raggiungere qualsiasi risultato. Abbiamo iniziato “Premiamo il merito” con poche decine di ragazzi ed ora superiamo i cento premiati a dimostrazione che questa iniziativa ha prodotto una sorta di effetto emulativo. E' vero che viene premiato il voto, ma è solo un sintomo dell’impegno profuso nello studio o nel tessuto sociale della scuola che ha la forza di portare beneficio a tutta la comunità”.

“L‘Amministrazione comunale e il Consiglio comunale – ha ribadito a sua volta il sindaco De Nicolis - riconoscono nella cultura e nel merito le direttrici da percorrere per la crescita sociale ed economica di una comunità che possa definirsi libera e democratica. Non è un caso qui se abbiamo scelto questo piazzale all’ingresso del teatro comunale, luogo deputato alla cultura. Dobbiamo quindi investire nella cultura, dando senso al merito che vuol dire far crescere i valori della democrazia e della libertà”.

Il sindaco ha evidenziato come sia fondamentale l’impegno e lo studio invitando gli studenti a diventare cittadini attivi anche attraverso l’educazione civica. Siete l’orgoglio per la nostra città e per le vostre famiglie”.

La dirigente Costantini ha rimarcato come “lo studio vi aiuti ad affrontare il futuro e a raggiungere gli obiettivi più grandi che vi prefissate” ed invitato le famiglie “a continuare a essere vicini ai loro figli anche nei momenti di difficoltà che fanno parte del percorso di crescita” con un ultimo appello agli studenti a essere tra solidali e aiutandosi vicendevolmente. Infine il dirigente Parente, nel dare un plauso agli studenti per l’impegno, ha sottolineato come a San Salvo si continui a lavorare per l’ammodernamento degli edifici rimarcando la necessità che il merito venga sempre riconosciuto non solo agli studenti anche agli insegnanti per una scuola che sia più moderna e al passo coi tempi.

Oltre alla Costituzione Italiana gli studenti premiati hanno ricevuto una pergamena che riporta una frase di Steve Jobs, fondatore della Apple, che dice: “L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai”. Concetto ribadito dal presidente Magnacca che ha dato appuntamento al prossimo anno.

Hanno partecipato gli assessori Tony Faga e Carla Esposito e il consigliere comunale delegato alla Cultura Maria Travaglini.

Studenti premiati per il merito sociale: Gabriele Grimaldi, Fabio Tascone, Andrea Del Villano, Francesca Di Bartolomeo, Giulia Racano, Nicola Palomba e Chiara Cilli.

Studenti premiati per il merito scolastico: Gaia Maria Bruno, Manuel Orazio Di Battista, Saba Di Renzo, Matteo Pollutri, Christian Roselli, Lara Scampoli, Matteo Taraborrelli, Giulia Tascone, Alessandro Colasante, Alessia D’Angelo, Emma Di Falcio, Lorenzo Lucci, Alessio Spenza, Riccardo Pio Di Lena, Gioele Gifuni, Maria Lucia Iancu, Giuseppe Loreta, Enricantonio Altieri, Mattia De Filippis, Martina Pezzotta Rossi, Alessia Tannola, Alessandro Menna, Luigi Placido, Martina Sofia Rossi, Samuele Bolognese, Francesca Di Pietro, Costanza Nozzi, Lara Taddeo, Lorenzo Vecchione, Jacopo Cupaiolo, Luca Galizia, Ludovica Griguoli, Marco Ragnatella, Martina Alfieri, Carlotta Crisante, Jason Di Florio, Federico Corliano, Virginia Maria Del Villano, Lucia Marcello, Danila Morasca, Giorgia Sacramone, Marco Sigismondi, Ludovica D’Alberto, Eleonora Gallo, Jacopo Cimini, Natan Evangelista, Sara Vicoli, Leonardo Bartola, Giorgia Ciavatta, Ginevra D’Angelo, Giada Gaspari, Lorenzo Mignogna, Asia Tascone, Letizia D’Anna, Cecilia Manfredi, Noemi Nozzi, Eduard Catalin Stircu, Chiara Tacconelli, Cristiana Ciancio, Beatrice Di Zillo, Greta Chioditti, Angelo Monaco, Ludovica Vallone, Giacomo Gino Antonini, Valentina Bacis, Francesco Ciannilli, Bianca Daniele, Francesco Maria Pettinari, Michele Caputi, Miriam Civico, Federica D’Astuto, Silvia Lemme, Marta Rossetti, Erica Chioditti, Giusy Di Ciccio, Camilla Nozzi, Gloria Arrighi, Paolo Bocchino, Alessia Alfieri, Francesca Iovine, Davide Mastronardi, Maria Vittoria Malandra, Maria Ahmed Eissawy Farrag, Matteo Vecchione, Mariateresa Berardi, Manuel Silvestri, Alessio Di Tommaso, Gemma Ciurlia, Luigi Angelo Di Pietro, Roberta Maria Di Bartolomeo, Michelle Paglione, Giulia Pierri e Giovanni Sorichilli.