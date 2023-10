Primo incontro operativo per il Protocollo d’Intesa contro la Violenza

Si è tenuto sabato 7 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso l’Aula di disegno dell’Istituto Tecnico Statale Economico “Filippo Palizzi” di Vasto, il primo incontro operativo del gruppo di lavoro composto dagli Enti firmatari del Protocollo d’Intesa delle Associazioni Emily Abruzzo e Unione Nazionale Vittime con Comuni, Scuole, Associazioni, Ordini Professionali del territorio, della Regione Abruzzo, stipulato lo scorso 27 maggio.

Hanno presenziato all’incontro la prof.ssa Teresa Maria Di Santo, Presidente di Emily Abruzzo e dell’omonimo Premio Letterario – nonché Coordinatrice per l’Abruzzo di Unione Nazionale Vittime (UNaVi); la Dirigente dell’I.T.S.E.T. Filippo Palizzi di Vasto, Prof.ssa Nicoletta Del Re; l’europrogettista Linda Zara, referente del Protocollo citato, nonché associata Emily, l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Cupello Angela Antenucci con Anna Cimino, psicologa e associata Emily e referente per i servizi sociali dello stesso Comune; Adelaide La Verghetta, referente del Comune di Palmolie in rappresentanza dell’Associazione Versoprobo; Elvira Di Santo, referente delle Associazioni Stil Novo e Progetto Matrix. E ancora Giuseppe Galasso per l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Giulio D’Urso in rappresentanza dell’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe d’Abruzzo. Per le Scuole, erano presenti le referenti per Bullismo e Cyber bullismo dell’Istituto Comprensivo Monteodorisio, dell’Omnicomprensivo Ridolfi-Zimarino di Scerni, della scuola secondaria Paolucci dell’Istituto Comprensivo Vasto 1 e dell’Istituto Comprensivo G. Rossetti, sempre di Vasto, delegate dalle Dirigenti scolastiche Antonietta Ciffolilli, Eufrasia Fonzo, Cristina Eusebi: rispettivamente, le insegnanti Claudia Cocco, Fabiana Bolognese, Natalia D’Addiego, Giuliana Liccardi e Francesca Saraceni. Hanno, infine, preso parte all’incontro Virginio Di Pierro, direttore artistico del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza” e Concetta Di Pietro, associata Emily e parte del Comitato Direttivo dell’omonimo Premio in qualità di segretaria.

Tanta sinergia, tanto entusiasmo, tanto spirito di collaborazione hanno dato vita a una mattinata densa di emozioni ma soprattutto di idee e proposte che, concretizzate nel corso dei mesi a seguire, rappresenteranno un risultato importante nell’ambito del Protocollo che, attraverso la realizzazione di obiettivi comuni e condivisi, mira ad essere sempre di più uno strumento attivo sul territorio, nelle scuole, nelle famiglie e tra i ragazzi, bisognosi sempre di più di risposte che permettano di migliorare la situazione attuale in materia di violenza, bullismo, cyber bullismo,comunicazione, alfabetizzazione emotiva…

Tra i punti discussi nel corso della riunione, particolare rilevanza è stata data al Progetto del Miur “Connessi con il cuore”, approvato nel mese di luglio a seguito della partecipazione – e vittoria, classificandosi al primo posto – dell’ITSET Palizzi al relativo bando.

Si tratta di un progetto pilota che vede coinvolte le Associazioni Emily Abruzzo, Unione Nazionale Vittime (UNaVi), Progetto Matrix, Stil Novo nonché l’Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico “F. Palizzi”, l’Istituto Comprensivo Monteodorisio, l’Istituto Comprensivo Vasto 1 e l’Istituto Comprensivo Vasto 2, finalizzato, attraverso una serie di incontri che si svolgeranno da ottobre a giugno – con personale specializzato e qualificato –a contribuire alla prevenzione dei rischi della rete e alla diffusione di informazioni e linee guida rivolte agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico in merito al bullismo e cyber bullismo che siano di supporto nella risoluzione e gestione dei conflitti.

Altrettanto rilevanti sono stati, nel corso della mattinata, gli interventi dei Referenti degli Ordini degli Psicologi d’Abruzzo e dei Giornalisti, quest’ultimo in stretta connessione con l’Ordine degli Avvocati.

Giulio D’Urso, insegnante universitario che si occupa di violenza in genere, ha proposto la somministrazione di questionari alle scuole secondarie di primo grado e alle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado, aventi lo scopo di agire non solo sulle vittime del bullismo ma anche su chi assiste al fenomeno, per capire il livello di engagement scolastico ed evitare il drop out scolastico.

Due survey online, il primo a Novembre all'interno dell'ora di educazione civica e il secondo a marzo, permetteranno di raccogliere dati che entreranno nell'osservatorio sulla dispersione scolastica come conseguenza del cyber bullismo e saranno fondamentali per capire quali azioni intraprendere per agire in modo attivo ed efficace.

Il Dottor Giulio Galasso dell’Ordine dei Giornalisti con l’Ordine degli avvocati hanno proposto giornate di formazione che tra marzo e aprile interesseranno i temi cardine del protocollo e prevedranno almeno un incontro in cui un docente e uno psicologo relazioneranno e si rivolgeranno al pubblico di giornalisti su come affrontare nel loro lavoro di scrittura i temi legati alla violenza.

L’assenza fisica della Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Maria Franca D’Agostino, tra gli Enti firmatari del Protocollo, non ha impedito all’ente di apportare il proprio contributo e far sentire la propria voce attraverso Concetta Di Pietro, associata Emily nonché membro del Comitato Direttivo del Premio Letterario Emily. È stata lei a parlare dello sviluppo delle attività concordate con l’attivissima presidente D'Agostino, al centro delle quali emerge il convegno che si terrà a Vasto intorno al 25 novembre, centrato sul tema della disparità di genere. L’evento prevedrà una testimonianza di un caso reale oltre all'intervento della Presidente e dello stesso Osservatorio.

A tal proposito, è intervenuto Virginio Di Pierro, Direttore Artistico del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”che, dopo aver sottolineato quanto la prima edizione del concorso sia stato un successo, ha affermato di voler dare il proprio contributo anche per il convegno delle Pari Opportunità: uno dei libri in gara sarà, infatti, preso come esempio durante il convegno e, se possibile, l’autore del volume parteciperà come testimone.

Mesi intensi di lavoro e formazione attendono dunque gli attori coinvolti nel Protocollo d’Intesa, lavori che saranno contornati da eventi che, in concomitanza delle Giornate Nazionali dedicate, ma non solo, rafforzeranno gli intenti e lo spirito che animano il gruppo operativo.

Tra questi, le visite – previste per il 30 novembre e il 1° dicembre - al Palizzi dello scrittore Alberto Pellai, vincitore, insieme a Mirfet Piccolo, della prima edizione del Premio Letterario Emily, e il Safer Internet Day per il quale è già previsto un incontro con i ragazzi per il 6 febbraio 2024.

Una importante new entry: la casa editrice “Gemma Edizioni”, rappresenta un tassello che va a completare il protocollo. Gli studenti (oltre a poter partecipare gratuitamente a corsi di formazione) potranno editare un volume che entrerà a far parte della collana di libri per la scuola di secondo grado “1522” avente a oggetto storie vere e/o inventate sulla violenza, e concorrere come scolaresca al Premio letterario Emily “I mille volti della violenza”.