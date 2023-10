Inaugurata la nuova sede dell’AVIS Comunale di San Salvo

L'AVIS Comunale di San Salvo ha una nuova sede in via Delle Rose, 18. Fortemente voluta dal Presidente Amleto D'Aloisio e da tutto il Direttivo, la nuova sede, benedetta da don Andrea Manzone è un progetto, come ha sottolineato ieri D'Aloisio, "che parte da lontano, dai presidenti e dai direttivi che mi hanno preceduto e frutto di un percorso di crescita e di affermazione della nostra associazione grazie al lavoro che tutti insieme in questi 46 anni abbiamo fatto".

Presenti all'inaugurazione il sindaco, Emanuela De Nicolis, il presidente del Consiglio, diversi assessori e consiglieri comunali, il vice presidente vicario dell'AVIS regionale Abruzzo, Silvana Di Palma, il presidente dell'AVIS provinciale, Sandro Orsini, il primo presidente dell’associazione cittadina, Sergio Di Tizio e diversi rappresentanti delle AVIS del territorio che hanno sfilato, insieme ai presenti, con il loro labaro per le vie del centro cittadino preceduti dalla Banda della Città di San Salvo.

"Oggi - ha detto commosso il presidente D'Aloisio nel suo intervento - possiamo dire con orgoglio che abbiamo compiuto un altro piccolo passo. Il mio grazie va a tutti i presenti, ma anche e soprattutto al Direttivo, agli iscritti e ai nostri donatori che con costanza e gioia hanno compiuto e compiono ogni giorno il piccolo ma importante gesto che è quello della donazione del sangue. Un altro step lo abbiamo raggiunto. Ora, tutti insieme, ci incamminiamo verso un altro obiettivo: i 600 donatori e le 1.100 donazioni. Siamo sulla strada giusta, sono certo che insieme raggiungeremo anche questo obiettivo".

"E' un orgoglio e un onore per me essere oggi qui - ha detto il sindaco De Nicolis - e ci sono in duplice veste: da primo cittadino e da iscritta dell'AVIS grazie alla tenacia e alla perseveranza del presidente D'Aloisio che in questi mesi ha convinto anche me ad iscrivermi all'AVIS e a diventare una donatrice. L'importanza di questa associazione - ha concluso la De Nicolis - la vediamo qui oggi rappresentata. Il mio dunque è un semplice grazie per quello che fate con passione e sacrificio togliendo spesso e volentieri del tempo alle vostre famiglie. Un lavoro costante di divulgazione del valore della donazione del sangue come gesto di solidarietà indispensabile per il nostro Paese che vi fa onore e che rende tutti noi orgogliosi di voi". "Questa sede - ha concluso D'Aloisio - sarà aperta a tutti: ai nostri iscritti, ai nostri donatori, a quanti vorranno approcciarsi alla nostra associazione e a quanti semplicemente desiderosi di conoscere meglio le nostre attività e la nostra mission. Continueremo a fare rete, squadra e sinergia con le altre associazioni che ringrazio per la presenza oggi qui e per il lodevole lavoro che portano avanti. Lo dobbiamo e lo vogliamo fare per il bene della nostra associazione e delle altre associazioni, e per il bene della nostra comunità e dei nostri cittadini".

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con un mini concerto della Banda della Città di San Salvo e con un buffet. Gli iscritti, i donatori e le loro famiglie si sono poi ritrovate al ristorante Il Panfilo di San Salvo Marina per una cena conviviale.