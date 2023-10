IL 12 NOVEMBRE A: GENGA â€“ GROTTE DI FRASASSI, TEMPIO DEL VALADIER ED ABBAZIA DI SAN VITTORE

Un concentrato di meraviglie naturali senza pari e di singolari architetture medievali e moderne, perfettamente armonizzate col paesaggio, che si offrono agli occhi in tutta la loro strabiliante bellezza. Cambiamenti climatici permettendo, godremo anche dei fantastici colori caldi delle caduche foglie d’autunno

Programma

- Partenza ore 7:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- Visita guidata al Tempio del Valadier;

- Visita guidata all’Abbazia di San Vittore alle Chiuse;

- pranzo al ristorante (vedi menu) o libero (c’è una grande area attrezzata per la ristorazione vicino all’ingresso delle grotte;

- Visita guidata alle Grotte di Frasassi;

- rientro a Vasto alle ore 21:00.

Costi

Euro 47 per i soci, euro 52 per i non iscritti ad Italia Nostra;

Euro 18 per l’ingresso alle Grotte ed al Tempietto del Valadier;

Euro 25 per l’eventuale pranzo (vedi menu)

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Menu pranzo (opzionale)

Fusilli ai funghi misti;

Pollo arrosto con contorno di patate arrosto;

Vino, acqua e caffè

N.B. Specificare in anticipo eventuali intolleranze e allergie.