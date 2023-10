IL SACERDOTE ANTICAMORRA DON LUIGI MEROLA, AL CUPELLO BOOKFESTIVAL, SABATO 21 OTTOBRE.

L’associazione di promozione culturale WORDS, inaugura il CUPELLO BOOK FESTIVAL, sabato 21 ottobre nella Sala del Consiglio Comunale di Cupello alle 18,30 con il suo primo e illustre ospite. Si tratta di don Luigi Merola, presbitero, assistente sociale, scrittore e docente. La sua prima parrocchia è quella di San Giorgio Maggiore, nel quartiere napoletano di Forcella. Il periodo di permanenza in quel luogo, viene segnato dal tragico evento, avvenuto il 27 marzo del 2004, dell'uccisione di una ragazza di quattordici anni, Annalisa Durante, trovatasi per caso a passare nella zona dove era in atto un agguato camorristico. Durante l'omelia del funerale, don Luigi condanna fermamente i fatti e l'organizzazione criminale. Malgrado le minacce, ha proseguito la sua opera di sensibilizzazione contro la criminalità organizzata, fino a ottenere nel 2003, lo smantellamento delle le telecamere installate nel quartiere dai camorristi per controllare il territorio consegnando al questore una videocassetta che documentava lo spaccio di droga nella zona.

Nel 2004, a seguito di intercettazione che facevano temere per la sua incolumità, gli viene assegnata una scorta. ll 14 dicembre 2007 a Napoli, nel quartiere Arenaccia, costruisce 'A ''Voce d' 'e Creature'', una fondazione per il recupero minorile dei ragazzi che si sono allontanati dalla scuola. Il nome dell’organizzazione è anche il titolo della sua maggior opera edita da Mondadori e recentemente attenzionata dalla RAI per la produzione di una fiction. Nel 2010 interpreta se stesso nel film di Antonio Capuano, L'amore buio, in una scena in cui tiene un discorso al carcere minorile di Nisida, salutato dagli applausi dei ragazzi-detenuti. Viene nominato consulente della Commissione Parlamentare Antimafia della XV, XVI e XVIII legislatura. Per questo viene definito parroco anticamorra. È Cavaliere della Repubblica, insignito da Giorgio Napolitano nel 2012.

Lo aspettiamo a Cupello per la presentazione del suo ultimo libro “Oltre ogni speranza”. Ad accoglierlo in un appassionato confronto, ci sarà Silvia Tufano, artista poliedrica, scrittrice e allieva di merito PIXAR, nonché pedagogista a lungo impegnata nelle piazze di spaccio di Scampia per sottrarre i “ragazzi soldato” dalla manovalanza della camorra. Appuntamento a Cupello nella sala consiliare in Corso Mazzini, alle ore 18,30.