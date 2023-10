Saranno piantati nuovi alberi e realizzati scivoli di accesso e parcheggi per disabili

Sono stati tagliati per questione di sicurezza urbana i pini nella villetta, dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in Corso Mazzini. Nell’area, a pochi passi dalla Caserma dei Carabinieri il manto stradale presentava numerosi rigonfiamenti dell’asfalto causati da radici di pino e i pedoni non potevano transitare in sicurezza sul marciapiede, difficilmente accessibile a causa della pavimentazione completamente danneggiata.

“Saranno piantati 48 nuovi alberi, molti dei quali sostituiranno i 16 pini mentre le altre piante saranno collocate in altre zone cittadine.

“L’intervento consentirà di consegnare alla città - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano - una villetta completamente riqualificata e fruibile. Saranno abbattute le barriere architettoniche e realizzati degli scivoli di accesso e parcheggi per disabili. Abbiamo cercato soluzioni anche diverse ma l’unica possibile a risolvere il problema è stato il taglio degli alberi.

Ancora una volta paghiamo il caro prezzo di scelte che in passato sono state fatte senza la programmazione e valutazione delle piante da mettere a dimora. Come Ente dobbiamo garantire la sicurezza dei cittadini e sono certo che con questa soluzione adottata non si registreranno nuovi incidenti”.