IL NUOVO LUNGOMARE

In merito ad un articolo apparso su un sito locale con il titolo “Otto milioni di euro non bastano per realizzare anche un muretto per intero e sostituire le ringhiere“, corre l’obbligo di fare alcune precisazioni, al fine di evitare una non corretta informazione resa ai cittadini, rischiando di sminuire la importanza di una opera di così grande portata.

Nell’articolo si legge che la sabbia “…ha invaso totalmente l’area pedonale…“ , in realtà essa è fuoriuscita in quantità eccessiva, solamente nel piccolo tratto di circa 20 metri, prospiciente l’accesso al “mare senza barriere“, davanti al quale è stata collocata, successivamente, una palizzata di legno ed alcuni massi, perfettamente integrati nell’ambiente, che erano già previsti nel progetto appaltato, e non, come erroneamente riportato nell’articolo, “sono stati messi in atto interventi migliorativi rispetto al progetto iniziale“.

Per ciò che concerne le “vecchie ringhiere” esse fanno parte di piccoli interventi che devono essere ancora completati, diversamente dal “nuovo muretto“ che porta il rivestimento soltanto nella parte superiore prospiciente la strada e non fino alla base del muretto verso il mare, in quanto quella parte è a contatto con la sabbia e rivestirla sarebbe stato un lavoro eccessivo.

Riguardo poi la notizia sul rischio revisione dei fondi PNRR, è bene sapere che il Comune di San Salvo ha provveduto nei tempi previsti a stipulare le apposite convenzioni con il Ministero competente e ad appaltare tutte le opere finanziate con i fondi su detti, molte delle quali sono già in corso d’opera, mettendosi al riparo da eventuali rischi. Pertanto pensiamo di avere compiuto, grazie al lavoro imponente e di grande responsabilità svolto dall’Ufficio Tecnico in primis, dai progettisti e dagli altri uffici competenti, fino in fondo il nostro dovere al fine di utilizzare tutti i fondi, e ne sono tanti, che la nostra precedente e attuale Amministrazione Comunale è riuscita a captare e a mettere a disposizione della nostra Città e dei suoi cittadini.

Crediamo pertanto di potere affermare, con la necessaria umiltà, ma anche con una punta di orgoglio, che il nuovo lungomare di San Salvo è un’opera che già da ora, quando ne è stato realizzato meno del 50%, mentre il resto è in via di realizzazione, viene ammirato e complimentato dai sansalvesi e dai turisti, e che essa rappresenterà l’inizio di una nuova era per una cultura ed un'offerta turistica più in linea con le aspettative dei nostri concittadini, e di quanti vengono e verranno per goderne la fruibilità e la bellezza.