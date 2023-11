ABBATTUTO IL DIVIETO DI SOSTA NEI PRESSI DEL CENTRO INSIEME

Ci giunge in Redazione questa foto, in cui si vede che il divieto di sosta è stato buttato a terra (siamo nei pressi del Centro commerciale Insieme). Non sappiamo se la palina del segnale stradale verticale (così si chiama) è stata tagliata di proposito o se è stata INVOLONTARIAMENTE “investita” da un automezzo che l’ha divelta.

Siccome le paline coi divieti sono frutto di un’ordinanza, è probabile che in ossequio all’Autorità che ha emesso l’ordinanza, a breve il segnale sarà ripristinato. Si, è probabile, ma non è auspicabile, perché mai un divieto è stato meno rispettato di questo vicino al Centro Insieme. Noi abbiamo documentato in varie occasioni che, NONOSTANTE IL DIVIETO E LA RELATIVA ORDINANZA, i camion vi sostano più o meno liberamente, anzi impunemente.

Un consiglio: se si vuole per davvero “rispettare” l’Autorità che lo ha disposto, una volta rialzata la palina del divieto, si censuri chi parcheggia in quella che non è più l’area commerciale, come era stata concepita dagli amministratori del secolo scorso, ma è diventata l’area del bivacco.