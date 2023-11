A VASTO FINISCE SOTTO INCHIESTA UN DIPENDENTE

Il 22 agosto scorso avevo pubblicato un editoriale definendolo, nel sottotitolo, “l’amarcord farneticante di un (quasi) sessantenne”, che proprio farneticante non era visto che appena due mesi dopo è uscito un altro articolo, non mio, ma di una collega più autorevole sul quotidiano regionale, da cui si apprende che un dipendente del Comune di Vasto è finito sotto inchiesta per talune assunzioni in quel Comune.

Nell’ editoriale scrivevo che a pagare per eventuali reati ravvisati negli atti della Pubblica amministrazione sono ANZITUTTO i funzionari e riportavo una nota frase dell’on. Artese con un mio modesto consigli. In pratica esortavo i funzionari (peraltro in vigenza della Bassanini) a prendere coraggio e dire no ai consigli dei politici, in odore di possibili abusi e falsi, peraltro commessi con le loro firme. Ovviamente mi riferivo alla realtà di San Salvo, mentre la notizia scritta dalla mia collega si riferisce a Vasto, ma, si sa, ogni mondo è paese.

Giorni fa, infatti, il capo dell’Opposizione di San Salvo ha formalmente sollevato “una parentopoli”, tipo quella che nell’Amministrazione Marchese sollevai io su Qui quotidiano un volantino di Forza Italia. Per quell’articolo fummo denunciato Peppino Tagliente ed io, ma ricordo che la querela contro noi giornalisti venne archiviata e che l’indagine chiesta dall’Opposizione di allora non andò avanti. Diversamente da quando sta accadendo adesso nella vicina Vasto.

Ieri abbiamo ricevuto in Redazione una segnalazione secondo la quale starebbero lavorando al Comune di San Salvo diversi interinali senza contratto (e senza criterio di rotazione). Speriamo che sia tutto in regola e che, diversamente da Vasto, non vengano aperte indagini. Comunque in tal caso i primi a finire sotto processo sarebbero i dipendenti compiacenti col potere politico…come a Vasto.

