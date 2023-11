Archeoclub San Salvo presente alla Borsa Italiana del Turismo Archeologico di Paestum

L’Archeoclub di San Salvo, sezione locale dell’Archeoclub d’Italia, ha partecipato alla 25esima edizione della Borsa del Turismo Archeologico di Capaccio Paestum. L’edizione 2023 si è tenuta dal 2 al 5 novembre presso il tabacchificio Next. Un fitto programma di 150 conferenze e incontri, 20 laboratori e 600 relatori. Nel salone espositivo oltre 20 Paesi esteri e 16 territori regionali. Nel corso della kermesse, l’Archeoclub d’Italia ha lanciato l’iniziativa “Archeolibro”nata per raccontare il territorio italiano e le sue peculiarità storiche, archeologiche e culturali tramite iniziative editoriali delle sezioni locali.

“È stato un orgoglio rappresentare Archeoclub San Salvo e raccontare la storia della nostra Città in una platea così qualificata” ha dichiarato la Presidente Silvia Daniele, presente insieme al Vicepresidente Mimmo Di Nardo “Ci siamo confrontati con i Presidenti delle altre sezioni e con i maggiori operatori italiani del turismo culturale, e di questo ringraziamo il nostro Presidente Nazionale Rosario Santanastasio”

“Torniamo a San Salvo” ha concluso la Presidente Daniele “con un bagaglio importante di nuove idee e progetti per continuare a promuovere la storia di San Salvo e, soprattutto, far comprendere al territorio l’importanza della cultura e delle iniziative di rete anche per contribuire al rilancio del turismo e della promozione locale”.