RIUNIONE DEL COC VASTO PER LA RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI

Sabato mattina in Municipio si è tenuta una nuova riunione del COC, presieduta dal Vicesindaco Licia Fioravante, finalizzata alla ricognizione degli interventi effettuati e quelli da eseguire per continuare a garantire la messa in sicurezza delle zone più colpite dagli effetti causati dal forte vento. Molte strade sono state liberate dagli alberi e dai rami caduti consentendo nuovamente il transito.

“Fondamentale è stata - ha dichiarato il Vicesindaco Licia Fioravante - la sinergia con l’assessore Alessandro d’Elisa, con il gruppo comunale della Protezione civile, i Vigili del fuoco e i dipendenti comunali dell’Ufficio Servizi. Una grande macchina al lavoro che ha garantito tanto impegno nel monitoraggio e di agire contemporaneamente su più zone cercando nel più breve tempo possibile di liberare le strade dagli alberi caduti. Ringrazio i numerosi cittadini per la collaborazione e li invito ancora a segnalarci situazioni di criticità e disagi.

Restano ancora chiusi i parchi comunali e il cimitero