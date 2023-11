PATRIZIA MOLINO ELETTA PRESIDENTE AVI VASTO

L' AVI, Associazione Alzheimer Vasto Italia, il 20 ottobre 2023 ha eletto nuova Presidente l’avvocato Maria Molino, col nuovo Direttivo. Nell’occasione della ripresa delle attività desidera ringraziare la Presidente uscente, dott.ssa Maria Teresa Del Gesso, per il proficuo lavoro svolto nei primi 6 anni di attività.

L’Associazione riprenderà le attività di CAFFE’ ALZHEIMER a partire da mercoledì 15 novembre alle ore 15,30, presso la sede dei Servizi Sociali (Palazzina azzurra) in via Nicola Bosco (zona 167): i nostri Professionisti (Psicologi, Medici specialisti, Terapeuti occupazionali, Artiterapeuti, ecc.) ed i Volontari specializzati aspettano le persone con problemi di memoria e neurocognitivi ed i loro famigliari, caregiver, accompagnatori, ma anche chi volesse partecipare alle attività di stimolazione cognitiva, musicoterapia, colloqui di gruppo o singoli.

Ci incontreremo ogni 2 settimane, solitamente di mercoledì pomeriggio, per crescere assieme, condividere ed affrontare i problemi e le necessità che i malati di demenza e le loro famiglie vivono, spesso in solitudine. Assieme potremo aiutare ed essere aiutati e condividere la strada che aspetta chi incontra queste problematiche, trascorrendo anche momenti di serenità e allegria. Le attività che proponiamo aiutano e sostengono le terapie farmacologiche che già vengono assunte e permettono a chi si prende cura dei malati di “capire e sentire” i percorsi della mente e del cuore e di vivere la quotidianità in modo più aperto e solidale.

Per un ulteriore approfondimento AVI organizzerà, come gli anni scorsi, un CORSO DI FORMAZIONE per famigliari, caregiver, operatori, volontari: seguirà programma e calendario. Inoltre nei prossimi mesi saremo presenti nelle scuole per far conoscere la malattia “demenza” che colpisce moltissime famiglie: useremo tecniche classiche di illustrazione ma soprattutto la bellissima risorsa del TEATRO. E per questo ringraziamo la Compagnia Sperimentale di Teatro Della Torre, guidata dalla nostra socia Patrizia Corvino, che già ha allestito gli spettacoli “Edipo Re “ ed “Antigone”, rivisitandoli in chiave moderna.

Ci potete seguire sul sito WWW.ALZHEIMER AVI VASTO e sul canale Facebook Alzheimer Avi Vasto.