Arte, musica, canto e tango argentino a Vasto

L’ACM – Associazione delle Competenze Multidisciplinari apre al pubblico la mostra collettiva di Arte Contemporanea intitolata MIMESIS, domenica 12 novembre 2023, presso la Sala del Museo Archeologico di Vasto. Patrocinata dalla Città del Vasto Assessorato alla Cultura, e organizzata dall’ACM, Associazione costantemente attiva e promotrice di molteplici attività culturali durante tutto l’anno, la mostra MIMESIS potrà essere visitata nelle Sale Bontempo di Palazzo d’Avalos dal 12 al 19 novembre.

Per l’apertura, che avrà luogo presso la Sala del Museo Archeologico alle ore 16.00 di domenica 12 novembre, è stato pensato dagli organizzatori un evento completamente delegato alla musica, al canto e alla danza. L’esibizione vedrà prestigiosi nomi che daranno vita a un vero e proprio spettacolo: Rocco Ronca alla fisarmonica, Daniela Fidenza al pianoforte, Martin Pinol e Fabian Braña Cantantedetangos al canto, Monica Chiavarini e Gianluca Viola, Fabian Brana e Daniela Scalabrini performer di tango argentino.

Ospite d’onore al vernissage della mostra di pittura sarà Merisabel Calitri storica dell’Arte accreditata dal Ministero della Cultura. Un evento firmato da Luciana Puntoni, Event Manager nonché esponente della Green Art, creativa e attivista ambientale e da Rosetta Clissa, Art Director, poetessa, promotrice di arte, cultura e teatro che sarà relatrice dell’evento. Il tutto strutturato in sinergia con il Presidente ACM Carlo Viggiano.

“Amo condividere emozioni attraverso eventi e mostre e lo faccio insieme a un gruppo di artiste per le quali nutro profonda stima, tra di noi c’è una bella risonanza. L’ACM è un’associazione che promuove l’arte e la cultura, in un modo molto vero e autentico, non c’è mercificazione dell’arte, non c’è business. Penso che l’arte appartenga a ognuno di noi, è un linguaggio universale rivolto a tutti”. Ha dichiarato Luciana Puntoni, Event Manager di MIMESIS. Esporranno in Sala Bontempo di Palazzo d’Avalos le artiste: Angela Di Teodoro, Ercolina Delle Monache, Luciana Puntoni, Monica Chiavarini, Sabrina D’Angelo, Stefy Ponzi, Tullia Di Nardo, Valeria Verlengia.

“La cultura e quindi Il sapere, è frutto di impegno e di sacrificio costanti. Ma di fronte a questa verità ve ne è una altrettanto incontrovertibile: l’uomo non è arrivato sulla luna grazie al caso o a un colpo di fortuna, come non è stato un caso che grandi maestri come Leonardo, Raffaello, Caravaggio, abbiano dipinto opere immortali”. Afferma Carlo Viggiano, Presidente dell’ACM, che così conclude: “Ciò che fa sì che un uomo non sia solo un incidente nell’universo, per dirla con André Malraux, è la cultura, quindi il sapere e non in ultimo, la consapevolezza. Lo sforzo è di riappropriarci, anche noi, di questa consapevolezza perché essa rappresenta la sfida del nostro tempo. Concludo nel dire che diffondere questa consapevolezza fra persone che condividono i nostri stessi Valori è l’impegno che ci siamo presi creando dieci anni orsono la nostra associazione che in silenzio, senza clamori e lontana dalle impervie vie del compromesso o della politica, offre il suo contributo alla cultura, nella certezza che i semi che pianta avranno di certo nel tempo frutti appetiti dai più”.

Partner ufficiali dell’evento la Cantina Terre del Tosone e Vasto Domani, il Giornale degli Abruzzesi nel Mondo. La mostra sarà visitabile dalle ore 17,00 alle 21,30