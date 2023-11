Marco Antenucci esce da "Officina Cupello"

Cari concittadini, mi preme comunicarvi che nelle prossime ore invierò al Presidente del Consiglio la mia volontà di uscire dal gruppo consiliare "Officina Cupello". Le motivazioni sono diverse, molte di carattere personale.

A malincuore lascio una squadra con cui ho condiviso bei momenti, battaglie, gioie e azioni costruttive per il nostro paese, ma purtroppo anche scontri e malumori. Ho conosciuto persone valide ed intraprendenti, vogliose di fare, di spendersi per questa comunità, ma come in ogni cosa c'è il buono ed il cattivo. Non ho intenzione di tradire il mandato e la fiducia che voi mi avete formalizzato col vostro voto ed è per questo che resterò in Consiglio Comunale fino alla scadenza del mio mandato.

Ad oggi purtroppo sono venute meno le condizioni per garantire la mia presenza all'interno del gruppo consiliare "Officina Cupello" avendo perso totalmente la fiducia in una delle persone a me vicine e del progetto stesso. Continuerò a servire il mio paese come ho sempre fatto, anche se questa mia scelta mi vedrà, con molta probabilità, fuori dalla sua scena politica e amministrativa. Sono e sarò sempre disponibile per dare luce e splendore alla nostra comunità e tutelare le persone che la vivono con amore, continuerò la mia vita con lo stesso spirito di servizio che mi ha sempre contraddistinto. Non mancherò di buttarmi a capofitto su nuovi progetti e su nuove sfide che possano donare a tutti noi gioia e orgoglio nell'essere Cupellesi.

Un sincero e caro abbraccio a tutti.