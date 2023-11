Istituito il senso unico in via Ripalta

Dal 10 novembre diventa operativo il senso unico istituito in via Ripalta a San Salvo che comporterà di conseguenza una nuova regolamentazione della viabilità per le strade d’accesso laterali. “Il Comando della Polizia Locale – spiega il sindaco – ha adottato l’ordinanza con la quale si organizza in maniera più sicura e funzionale la viabilità e di fatto migliorando la vivibilità dei residenti. Un provvedimento che adegua il traffico alle esigenze della zona”.

E’ istituito il doppio senso di circolazione in via Ripalta da via Juvara fino all’intersezione con via di Montenero. Sarà possibile parcheggiare in via Ripalta, sia sul lato destro e sia sul lato sinistro della carreggiata, dall’intersezione da via Leon Battista Alberti sino con l’intersezione di via Juvara.

L’assessore alla viabilità Tony Faga comunica inoltre che sono stati istituiti i seguenti sensi unici delle strade laterali che insistono su via Ripalta. Nel dettaglio: via Leon Battista Alberti direzione via il Caravaggio; via Brunelleschi direzione da via Il Caravaggio a via Ripalta; Via Bramante con via Piero della Francesca, via Tintoretto direzione via Ripalta via Piero della Francesca dall’intersezione con via Bramante direzione via Ripalta; via Masaccio direzione via di Montenero.