sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 partirÃ  il primo dei cinque spettacoli della quarta stagione teatrale

C’è grande fermento in casa creativita, sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 partirà il primo dei cinque spettacoli della quarta stagione teatrale targata dall’associazione ! Io e la lepre di e con massimo boncompagni apre le danze! Una stagione brillante e divertente che lascia spazio alle riflessioni più profonde dell’esistenza.

Temi come la libertà , l’amore, la solitudine e Dio ma anche la dipendenza, le coincidenze e il giorno del giudizio. Prosa, stand up comedy e avan spettacolo tutto in un unico grandissimo cartellone. Abbonati ormai è tradizione !Info al numero 3892928562.