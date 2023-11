Siamo un pÃ² tutte Delia

Ci ho messo un po' prima di riuscire a metabolizzare questo film. Un film che tutte noi dovremmo andare a vedere, perché in fondo siamo tutte un po' Delia.

Noi donne spesso pensiamo di dover portare sulle nostre ali tutto il mondo intero, pensiamo di dover essere votate al sacrificio, pensiamo che in fondo non ci tocca farci un viaggio da sole, comprarci delle scarpe nuove e un bel vestito anche quando c'è un sacrificio economico da fare, uscire con le amiche lasciando i piatti sporchi, pensiamo di dover mettere il lavoro dietro la famiglia sempre, perché l'indipendenza economica nn ci tocca, pensiamo che dobbiamo sempre venire dopo. Viviamo di sensi di colpa, quasi che a noi non toccasse essere felici o, ancora peggio, che nn ci spetti andare a prenderci quella felicità che siamo abituate solo a sognare fra una lacrima e l'altra. E se tanto è stato fatto, tanto ancora c'è da fare, soprattutto in noi stesse perché noi per prime dovremmo imparare a credere che la felicità è un nostro diritto. Lo dobbiamo a noi, ma soprattutto, per chi è mamma, lo deve ai propri figli ed alle proprie figlie, che spesso sono usati come falso scudo per non andare a prendersela la felicità, perché in verità ne abbiamo paura. I figli vogliono mamme amorevoli, mamme presenti soprattutto con il cuore, mamme su cui sanno di poter contare anche se sono lontane. I figli, maschi e femmine, vogliono mamme felici e noi abbiamo il sacrosanto dovere di trasmettere loro che la loro mamma è felice, perché solo cosi loro potranno esserlo, solo così potranno imparare a costruirsela e nel caso dei figli maschi solo così potranno desiderarla per la donna che avranno accanto.

Ed allora, ogni mattina, impariamo a metterci un bel filo di rossetto e andiamo a prendercela quella felicità e soprattutto insegniamola alle nostre figlie ed ai nostri figli.

E se è vero che c'è ancora domani, è altrettanto vero che la felicità dobbiamo iniziare a prendercela già da oggi perché... siamo in tempo.

Noi donne siamo davvero esseri speciali perché come dice la mia amica Miria siamo capaci di rendere le vite straordinarie.