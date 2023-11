Nuovo fuoristrada pick-up per la Protezione Civile Arcobaleno

Si rinnova il parco mezzi della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo con l’arrivo di un nuovo fuoristrada pick-up. “Siamo riusciti - affermano i responsabili dell’associazione - grazie al lavoro e all’impegno dei nostri instancabili volontari ad acquistare un nuovo pick-up, con qualche anno di vita, che ci ha consentito di sostituire il vecchio mezzo non più idoneo ad affrontare le varie emergenze nelle quali i nostri volontari sono impegnati. Nell’ultimo periodo gli eventi calamitosi in Italia (incendi, alluvioni, trombe d’aria, ecc.) stanno aumentando e per dare una risposta concreta in caso di emergenza le attrezzature e i mezzi, insieme alla formazione dei volontari, sono indispensabili.

Per questa ragione questo nuovo mezzo fornito degli equipaggiamenti di soccorso non è un punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza perché la nostra intenzione - rimarcano dall’ODV Arcobaleno - è di riuscire ad incrementare le attrezzature anche mediante la sponsorizzazione da parte delle aziende e attività commerciali del posto per ‘Aiutarci ad Aiutare’”.