DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA E...NON SOLO

IL 24, 25 E 26 NOVEMBRE PRESSO LA PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO DI LANCIANO SI CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CON UNA SANTA MESSA PER COMMEMORARE LE VITTIME DEL FEMMINICIDIO, UN INCONTRO CON I GIOVANI E TRE FILM, A PARTIRE DAL SUGGESTIVO DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA .

Pubblichiamo volentieri questa notizia e non possiamo non plaudire alla sensibilità del Parroco Don Nicola e dei suoi collaboratori, che hanno organizzato questa tre giorni di cultura, preghiera, riflessione e cineforum. E' ciò che tutte le Agenzie formative dovrebbero fare per educare all'affettività e debellare questo assurdo fenomeno sociale dei nostri tempi.