SAN SALVO SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per giovedì 23 novembre 2023 alle ore 18:30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 19:30. Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 211 del 26/09/2023 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e applicazione avanzo (art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000). Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di San Salvo e Celenza sul Trigno per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale. Sentenza 230/2023 Giudice di Pace (Rg. n. 160/2022): riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza 227/2023 Giudice di Pace (Rg. n. 421/2022): riconoscimento debito fuori bilancio. Proposta di piano particolareggiato in variante al Prg vigente (Art. 21 della L.R. n. 18/83) - Ditta: Sabam srl, Di Marco Lidia, Sciò Mario e Sciò Paolo – Provvedimenti.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.