Due giorni per festeggiare l’Albero alla Spataro in nome della continuità

Sono stati doppi i festeggiamenti dell’Albero nella scuola “G. Spataro” Ic1 Vasto. Nell’ambito della continuità tra infanzia e primaria quest’anno è stato scelto il tema dell’intercultura e si creato simbolicamente un albero con tante foglie bandiera, di tutte le nazionalità di provenienza dei bambini. Lunedì 20 novembre è stata letta una storia sull’albero interculturale ed è stato realizzato un lavoro di gruppo dove i bimbi di cinque anni hanno collaborato con i compagni più grandi di prima per colorare tante foglie bandiera. I bimbi stranieri hanno riconosciuto subito la loro bandiera di provenienza: Afghanistan, Marocco, Nigeria, Albania, Rom, Senegal, Brasile, Ucraina, Romania, Venezuela e tutti sono stati molto interessati non solo a lavorare insieme ma a riconoscere tutte le bandiere.

Nel momento di condivisione nell’atrio, dopo i saluti del Dirigente Scolastico, prof.ssa Eufrasia Fonzo, che si è complimentata con i docenti e i bambini per l’importanza dell’educazione interculturale e ambientale che hanno voluto includere nel progetto continuità e quelli della prof.ssa Roberta Pergola, figura strumentale per la continuità, c’è stato un bellissimo momento coreografico con un gruppo di ragazzi della seconda media Paolucci guidato dalla prof.ssa Francesca Stivaletta che hanno proposto un laboratorio di Body Percussion con due brani musicali. Dopo una prima esibizione sia i ragazzi di una quinta della primaria che i bambini della prima e di cinque anni hanno sperimentato l’utilizzo del proprio corpo come uno strumento a percussione, con gesti sonori, per produrre vibrazioni e di conseguenza suoni. A questo è seguito un bellissimo canto sull’albero. Martedì 20 invece nel giardino dell’Infanzia alla presenza di tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia, delle classi prime, di alcuni ragazzi di quinta, di alcuni ragazzi della seconda media e dei rappresentanti dei genitori, oltre all’albero interculturale è stato festeggiato il nuovo albero, un bellissimo Ginkgo Biloba, donato dal Comune di Vasto messo a dimora in occasione della festa. E’ stata presente anche l’assessore alla scuola Anna Bosco che ha sottolineato l’importanza dell’educazione ambientale e della cura e salvaguardia degli alberi nella scuola. La prof.ssa Francesca Stivaletta ha riproposto la Body Percussion con brani di musica classica che ha permesso una coordinazione di movimenti e gesti sonori in verticale, tra la seconda media, la quinta elementare, la prima elementare e i bimbi dell’Infanzia. Il canto e una poesia sull’albero hanno concluso la manifestazione.

I bambini hanno preso l’impegno di prendersi cura del nuovo amico albero messo a dimora nel giardino, come degli altri amici alberi presenti. Avranno modo, con tante esperienze e laboratori, di conoscerli meglio e comprenderne l’importanza. Le due giornate di festa hanno permesso un arricchimento di conoscenze ambientali e interculturali ma anche un grande lavoro di condivisione di esperienze verticale.