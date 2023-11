Ultimi due concerti della XXII Edizione della Rassegna B. Lupacchino dal Vasto

In attesa del concerto di sabato 9 dicembre 2023 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, il Coro polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto” presenta gli ultimi due appuntamenti della 22esima Rassegna musicale., mercoledì 22 novembre 2023 alle 19,30, il coro diretto dal Maestro Luigi Di Tullio sarà nella Concattedrale San Giuseppe di Vasto per la celebrazione liturgica in onore di Santa Cecilia patrona della Musica e dei Musicisti. Sarà l’occasione per ricordare, come sempre, tutti i cantori scomparsi del Coro Polifonico Histonium e, idealmente, pregare cantando per tutti i Cantori e i Musicisti.

L’altro appuntamento è per domenica 26 novembre alle ore 19,00, sempre nella Concattedrale San Giuseppe di Vasto, il concerto di Valerio Santoro (organo), Luca Mastrogiuseppe (flauto armeno - duduk) e Annamaria Leone (soprano), chiuderà ufficialmente la XXII edizione della rassegna.