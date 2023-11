CONCERTO PER RACCOGLIERE FONDI CONTRO I TUMORI DEL SANGUE

Una raccolta fondi per la lotta ai tumori del sangue in età pediatrica e giovanile: questa la finalità alla base di un evento promosso dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna domenica 19 novembre nella Cattedrale di San Giuseppe in Vasto. La serata, intitolata ‘Il dono…cantiamo insieme – a Elio’ e realizzata per onorare una delle volontà del Prof. Elio Bitritto, presidente del Club per ben 4 volte e Melvin Jones Fellow recentemente venuto a mancare, si è svolta all’insegna della musica, con due cori che si sono divisi la scena in una commistione di stili e melodie che ha coinvolto il pubblico presente.

Al cospetto dell’altare maggiore, il Coro Le Voci del Vastese, di cui Elio Bitritto una voce di basso, magistralmente diretto dalla direttrice Maria Del Bianco, ha eseguito una serie di canzoni dal gusto popolare, come la splendida “A la manita nana”, resa magica dall’acustica profonda della Cattedrale. A seguire, sotto la guida di Silvia Berarducci, ha preso la scena il The New Gospel Choir, che ha saputo armonizzare con le sue voci tutta la platea accorsa, raggiungendo il picco empatico con un classico senza tempo come ‘Stand by Me.’ L’apice della serata viene però registrato quando i due cori si fondono, regalando ai presenti “Lu fuculare”, “Precious Jesus” e “Goodnight, Sweetheart” in una commistione di voci e contaminazione di generi musicali davvero unica.

A precedere il momento musicale, però, i soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna hanno inteso ricordare le persone che hanno fatto parte del sodalizio e che non ci sono più con la tradizionale S. Messa celebrata dal parroco don Luca Corazzari. Nomi che il presidente del Club Massimo Molino ha ricordato dopo aver recitato la preghiera dei Lions. Molino che a più riprese ha dedicato pensieri e ricordi ad Elio Bitritto. Nella Santa Messa in suffragio, il tema delle Letture e del Vangelo chiedono all’uomo di pensare come specie e non come genere, un insegnamento cristiano che ben collima con i valori e gli ideali lionistici del “We Serve – noi siamo al servizio”.

Al termine della celebrazione, dinanzi a mamma Maria Pia D’Ugo, l’intervento carico di emozioni di uno dei figli di Elio, Francesco Bitritto, che ha voluto ricordare l’impegno del papà con due storie di vita vera legate alla lotta alla leucemia; parola, quindi, il Cerimoniere del Club Luca Russo, che ha portato il saluto del sodalizio ed accolto le autorità lionistiche ed istituzionali. Tra i tanti presenti, infatti, il presidente emerito del Consiglio regionale d’Abruzzo Giuseppe Tagliente, tra i fondatori dei quell’Associazione culturale S. Michele di cui il Prof. Bitritto è stato presidente per lungo tempo, gli assessori comunali alla Cultura e al Welfare Nicola Della Gatta e all’Istruzione e allo Sviluppo economico Anna Bosco. Profondo l’intervento del primo cittadino di Vasto Francesco Menna che ha ricordato la figura e lo spessore del Prof. Bitritto raccontando anche le tante collaborazioni portate avanti. Vista la buona riuscita della manifestazione il Lions Club ha deciso di tenere aperta la raccolta fondi ancora per qualche settimana. (

reportage fotografico gentilmente concesso da ph. Costanzo D’Angelo)