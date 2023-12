"L'Amministrazione De Nicolis non Ã¨ capace di definire il bilancio"

"La richiesta e successiva approvazione giovedì scorso in consiglio comunale da parte della sola maggioranza dell'applicazione del fondo di riserva, destinata alla manutenzione straordinaria della città, dimostra ancora una volta l'incapacità della stessa amministrazione di comprendere le necessarie e dovute risorse economiche di cui la nostra città ha bisogno per avere un aspetto dignitoso e decoroso. Il ricorso al fondo di riserva denota dunque e ancora una volta che l'amministrazione De Nicolis, sulla scia della precedente guida, non è neanche capace di definire nel bilancio di previsione la spesa necessaria per manutentare la nostra città". A parlare è il consigliere comunale, Antonio Boschetti che nel corso dell'intervento in assise civica ha sottolineato e rimarcato come tale fondo è sì una posta di bilancio che può essere utilizzata quando necessario, ma che il ricorso alla stessa deve avvenire "in modo oculato e con cautela, ma che invece l'amministrazione di destra continua a farne un uso imprudente".

"Da tempo - precisa Boschetti - poniamo al centro del dibattito politico e all'interno anche delle assisi civiche la scarsa e a tratti assente manutenzione della città. Persino il consigliere comunale di maggioranza, Alfonso Di Toro, ha attaccato il sindaco De Nicolis e la giunta comunale mettendo in luce criticità e luoghi della nostra città abbandonati e lasciati all'incuria e senza programmazione alcuna come il piazzale Arafat di San Salvo Marina, luogo e sede tra l'altro di partenza e di arrivo di autobus e pullman utilizzati da lavoratori e studenti".

"E' evidente - incalza la Capogruppo del Pd, Emanuela Tascone - che anche quest'amministrazione di destra sta fallendo sulla programmazione della nostra città con l'aggravante che le strigliate d'orecchie arrivano ora anche da esponenti della stessa maggioranza come quella del consigliere Lippis di qualche mese fa contro l'amministrazione De Nicolis".

"Nell'affermare che sulla manutenzione della città e su altri punti di cui non condividiamo affatto l'agire amministrativo della De Nicolis continueremo la nostra battaglia, colgo l'occasione - conclude Boschetti - per esprimere a nome mio e dell’intero gruppo del PD la piena solidarietà alla Capogruppo del Pd, Emanuela Tascone che è stata ingiustamente attaccata dal nervoso consigliere Lippis senza alcuna motivazione e senza alcun rispetto. In questo anno e mezzo la consigliera Tascone ha sempre avuto un atteggiamento educato e rispettoso verso tutti e un agire sempre improntato al colloquio e al dibattito costruttivo. Dal consigliere Lippis mi sarei aspettato parole di scuse, ma così non è stato".