Presentazione del libro IN CAMMINO di don Nicola Florio

Il libro In cammino nasce dal desiderio di condividere con voi la luce del Cristo Risorto. Questa luce è capace di rischiarare il nostro cammino quando la paura e i timori possono oscurare i nostri passi; è capace di riscaldare i nostri cuori quando le delusioni, le sconfitte e i dolori rattristano i nostri giorni; ci indica la meta che possiamo raggiungere per puro dono di Dio e cioè la pienezza della vita nel suo Regno. Nelle mie semplici riflessioni cerco di trasmettere ai lettori questa luce che non tramonta; esse nascono da un cammino condiviso con la comunità e si inseriscono in una storia mondiale non sempre luminosa e facile, ma contemporaneamente affascinante per le sfide di bene a cui siamo chiamati.

Sarà con noi il nostro Arcivescovo, Mons. Bruno Forte, che terrà una lectio magistralis sulla speranza: tenendo conto dell’attuale contesto in cui viviamo, segnato da violenze, divisione e guerre, il cristiano cosa può sperare? E cosa può fare per dare speranza a questa umanità?

Vi aspettiamo Domenica 3 Dicembre alle ore 18:00 presso la chiesa della Natività di Maria Santissima in Cupello per la Santa Messa e a seguire l’incontro-presentazione con l’Arcivescovo. Don Nicola Florio. Evento a cura dell'Università delle Tre Età di Cupello e de il Cammino della Comunità, la partecipazione è aperta a tutti fino ad esaurimento posti. Saluti istituzionali: Graziana Di Florio, Sindaco di Cupello. Introduce: Fabio Bruno, Presidente dell'UniTre Cupello. Intervengono: Don Nicola Florio, Parroco di Cupello e Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto,