Graziella Costantini si dimette dalla segreteria Pd ed esce dal gruppo politico "Officina Cupello"

In merito alla situazione politica che in questi ultimi giorni ha incuriosito la comunità cupellese con l’uscita di due consiglieri comunali dal gruppo politico “Officina Cupello”, mi sento in dovere di chiarire la mia posizione all’interno del gruppo. Lo faccio adesso non per codardia, ma perché essendo anche segretaria del circolo cittadino del Partito Democratico mi sono presa il giusto e doveroso tempo per riflettere e confrontarmi su alcune questioni che comunque avranno delle conseguenze politiche locali.

In questi ultimi anni ho partecipato attivamente alla vita politica di Cupello, sono sempre stata accanto al gruppo di minoranza supportandoli nelle scelte politiche, giuste o sbagliate che siano state, ma comunque sempre attenti alle questioni amministrative e mettendo sempre al primo posto i bisogni dei cittadini. Sono stata una dei fautori della nascita del gruppo politico OFFICINA CUPELLO perché credo che solo unendo le forze politiche e civiche, condividendo idee, progetti, ma soprattutto instaurando rapporti umani veri, si può creare una valida alternativa all’attuale maggioranza.

Probabilmente la mia idea di politica, quale strumento a servizio della collettività per realizzare il bene della comunità e non di certo per proprio interesse, non è stata condivisa in pieno. Ho creduto di vivere, nella mia comunità, in una famiglia politica, di aver trovato amici sinceri con i quali condividere percorsi politici e non…Ma mi sono illusa, perché credo troppo nella buona fede, perché per natura cerco sempre di dare una possibilità, perché il rancore e l’odio sono aggettivi e atteggiamenti che non mi appartengono, perché voglio salutare e parlare con chiunque senza pregiudizi.

Ho preso atto della decisione del consigliere e amico Marco Antenucci, parte fondante di questo progetto politico. Mi sono confrontata con lui e abbiamo chiarito le nostre posizioni, a volte divergenti su alcuni temi. Approfitto per ringraziarlo pubblicamente per la vicinanza e per l’affetto dimostratomi in questi giorni. Ho preso atto della decisione del consigliere e amico Michele D’Alberto, anch’esso parte fondante di questo progetto politico e membro de direttivo del Pd di Cupello.

Dopo queste considerazioni sono arrivata alla conclusione che il percorso politico di Officina Cupello non mi rappresenta più. A malincuore e con forte dispiacere devo annunciare anche le mie dimissioni da segreteria di circolo del Partito Democratico cittadino in quanto all’interno del direttivo ci sono idee divergenti senza possibilità di soluzione e perché sono venuti meno i rapporti di fiducia, con alcuni componenti, che sono alla base di un buon operato. Non smetterò mai di fare politica, il Partito Democratico resterà sempre la mia casa politica all’interno della quale ho avuto l’onore di conoscere persone meravigliose, disponibili, pronte a prendere in considerazione le esigenze di una piccola comunità democratica come la nostra.

Innanzitutto devo dire grazie alla mia famiglia che mi ha sempre supportata condividendo con me il mio percorso politico. Devo dire grazie al senatore Michele Fina e ai suoi collaboratori, con particolare riguardo ad Anna Paolini. Alla segreteria regionale: grazie di tutto segretario Daniele Marinelli. Alla segreteria provinciale: grazie segretario Leo Marongiu, sempre presente nel mio percorso politico. Grazie al consigliere regionale Silvio Paolucci, al quale mi lega anche un rapporto affettivo di amicizia con la mia famiglia da anni. Un grazie va anche al presidente della provincia e sindaco di Vasto Francesco Menna, a Gianni Cordisco e tutti gli amici del territorio per aver condiviso con me percorsi politici. Un pensiero speciale è per i miei amici di San Salvo ed un grazie particolare va al segretario Antonio Boschetti che mi ha supportata in questo percorso che avrei voluto continuare con la stessa armonia e passione che li contraddistingue. L’ultimo mio ringraziamento, ultimo non per importanza, va a quella parte del direttivo che mi ha sostenuta sempre credendo fortemente nella mia persona e dandomi sostegno morale. Conoscere tutte le persone sopra citate, con le quali ho stretto rapporti di fiducia e rispetto e dalle quali ho ricevuto sempre risposte costruttive, hanno rafforzato la mia passione politica, convinta sempre di più di voler far parte di questa immensa e meravigliosa famiglia democratica.