PULCHRA E COMUNE DI VASTO SU RAI RADIO UNO

Pulchra Ambiente srl e Comune di Vasto sono stati ospiti su Rai Radio Uno per il successo della Bacheca del Riuso. Si tratta della Bacheca del Riuso contenuta all’interno dell’app Junker, la vetrina virtuale in cui il Centro del Riuso comunale di contrada San Leonardo pubblica gli annunci dei beni durevoli usati, ma ancora in buono stato, che anziché finire tra i rifiuti vengono messi a disposizione di chi ne faccia richiesta di ritiro.

La trasmissione Mary Pop della giornalista Maria Teresa Lamberti, in onda il sabato mattina dalle 9:30 su Rai Radio 1 e su Rai Play Sound, si è occupata del “caso Vasto”. La Bacheca del Riuso a Vasto, tra le prime a partire in Italia, ad oggi risulta al vertice della classifica per annunci pubblicati e beni richiesti, superando comuni come Firenze, Monza, Nuoro e Salerno, come certificato dall’Università Tor Vergata di Roma in un apposito studio. A Vasto, nel 2023 sono stati pubblicati sulla Bacheca 350 annunci di beni destinati a riuso e ben 185 sono stati richiesti sull’app. “Si tratta tratta principalmente di accessori per bambini, articoli sportivi, giochi, prenotati e prelevati da altri cittadini vastesi” - fanno sapere da Pulchra Ambiente. – “La Bacheca degli annunci sull’app Junker, quindi, ha dimostrato di aumentare la visibilità del centro del riuso e dei beni disponibili, favorendone la redistribuzione presso le persone interessate. E i cittadini sembrano apprezzare.”

" E' per me tanta la soddisfazione nell'apprendere la notizia che la nostra Città risulta al primo posto nella classifica per annunci pubblicati e beni richiesti, - ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna - superando anche i capoluoghi di regione. Il servizio offerto dal centro del riuso di Vasto è molto prezioso e consente a tanti cittadini di partecipare anche ad una importante funzione sociale, concreto esempio di economia circolare". “Il Comune di Vasto, nel maggio 2021 ha aperto il centro di raccolta e centro del riuso in località San Leonardo. Con questi strumenti - dichiara l’assessore alle Politiche Ambientali Gabriele Barisano - garantiamo la migliore gestione ambientale dei beni durevoli, in particolare quelli in buono stato che possono essere riusati da altri cittadini. Essere al primo posto in questa speciale classifica ci riempie di orgoglio e ci stimola a mantenere i più alti standard”.

“Gli ottimi risultati registrati nel Comune di Vasto - conclude Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker app - dimostrano che la Bacheca di Junker, posta al servizio di un Centro del Riuso, è una buona pratica di successo, perché riduce i tempi di permanenza dei beni all’interno del Centro del Riuso e favorisce la circolazione di prodotti in buono stato. Avendo la possibilità di visualizzare comodamente su smartphone gli oggetti disponibili, i cittadini si recano a ritirare solo ciò che è di loro interesse, riducendo gli spostamenti e rendendo l’opzione del riuso ancora più virtuosa in termini sia economici per gli utenti (che risparmiano sui costi di spedizione e/o sugli spostamenti con mezzo proprio), ma anche in termini ambientali, perché si evitano emissioni di CO 2 in atmosfera”.

È possibile riascoltare la trasmissione sulla pagina di Rai Play Sound

https://www.raiplaysound.it/audio/2023/12/Mary-Pop-del-02122023-1fa8f5c5-eeaf-4d63-8c29-a2ec144b86fd.html