La prètə di Fontǝ Iannittə

Il fenomeno del brigantaggio, particolarmente attivo a Fresa per oltre un decennio dopo l’unità d’Italia, dette origini a leggende e favole su tesori nascosti nelle grotte, nel cavo degli alberi, nella fessura di un muro o sottoterra. Una di tali fantasie fu localizzata in contrada Fonte Iannetti vicino al fiume. Pare che in quel tempo vi fosse un pesante lastrone con su scritto: “beato chi mi rivolta”. La rivoltarono ma si sentirono presi in giro e rimasero delusi e irritati.

Il titolo è anche un giro di parole cioè una perifrasi col significato di una persona ipocrita. Nella parlata contadina di una volta la perifrasi era molto usata anche se loro non sapevano il significato di tale parola. Ad esempio si usava dire:

-tè lu rangə a la saccoccə → ha il granchio in tasca → (è restìo a mettervi mano) → avaro

-zappə la vignə e huàrd’a lu cannòitə → zappa la vigna e guarda al cannèto → distratto

-piscia a lu lèttə e dice ca è sudòure → piscia a letto e dice chè è sudore → bugiardo

-pi la ròjiə mòccichə lu ferri villìtə → per la rabbia morde il ferro rovente

-lu scìərə di la pritìurə → l’usciere di pretura → persona introvabile, e così via.

Štèvə na prètə a Fondǝ Iannittə

sopra di essə purtavə na scrittəə

ca prumettèva na vita beatə

a quilləə chi l’avèss’artravuldatə.

Ma chi ci sta l’orəə o forsə l’argèntə

oppurə lu tesorə di li brihèndəə?

Sicuramèndə è robba preziosə

Fantašticavə la genda spranzòsə.

Jàmmə Pippìnə, Frangìschə e Pasquà

scavàmməə e vidèmmə chiddècchə ci sta

ca forzə massèrə è la volda bonə

nui divintàmmə ricchi signorə.

“Hì mi ci accattəə na som’a paièsə”

dicèvə Pasqualə pi tutta Fresə

“E hì ci faccə la dodda a li fijə”,

“eh, magari putèssə sparà la fatijə”.

Ma chèlla prètəə gna fussə padrona

chi sembr’arifrèchə la rrazza cafona

na volda rimossə e ringufanàtə

mostra dù righə bènə marcatə :

“Or che m’ avèt’ arittrabboccato

ci sto proprio bènəə su questo lato”.

“Pare ca sta uaimùrte ci à fatti fèssə:

vaffannàpil’a èss’ e a chi ci l’ha mèssə”.

“Ma quanda maiə tisùr’ e giuìllə

è stat’ aripùštə pi nui puvurìllə”?

Pǝ chèlla prumèssa non mantǝnutə

na ris’ e na rajə a la finǝ c’è sciutə .

(morale):

Cuscì fa la pirzonə di falzi pidàtə :

annèndə na faccə e arrètə fa n’atrə.

Pierino Giangiacomo