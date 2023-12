LUCIANO D'AMICO A TREGLIO (CH) CON IL CAPOGRUPPO M5S FRANCESCO TAGLIERI

Martedì 12 dicembre alle ore 18, presso il Teatro studio di Treglio, l’appuntamento è con il Candidato alla presidenza di Regione Abruzzo, Luciano D’Amico, per un incontro con la cittadinanza organizzato da Francesco Taglieri, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale.

Al centro del dibattito l’Abruzzo e le reali esigenze dei cittadini in tema di diritto alle cure, lavoro, cultura e trasporti. Per troppi anni la voce dei territori è rimasta inascoltata da chi ha guidato la Regione come una succursale di partito di Giorgia Meloni, è il momento di invertire la rotta e tracciare la strada da percorrere sulle priorità che interessano davvero gli abruzzesi.