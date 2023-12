Un piccolo gesto, se compiuto insieme, ha il potere di infondere speranza nelle vite di chi ogni giorno affronta la fragilità, contribuendo così a costruire un futuro in cui le malattie genetiche non siano più un ostacolo. E così che anche quest'anno, come da tradizione, l'AVIS Comunale di San Salvo si unisce alla Fondazione Telethon nella importante raccolta fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Vi aspettiamo dunque sabato 16 e domenica 17 dicembre al Centro Commerciale Insieme di San Salvo. Acquistiamo tutti un cuore di cioccolato, “Facciamoli diventare grandi, Insieme” per regalare un sorriso e una speranza a chi è affetto da una malattia rara.