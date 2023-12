CONCLUSO A VASTO IL PRIMO CANTIERE ZES

E' stata inaugurata la rotonda fra la Statale e la Provinciale all’imbocco dell’area industriale di Vasto. A tagliare il nastro sono stati il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Commissario straordinario del governo ZES Abruzzo Mauro Miccio, l’assessore comunale con delega alla ZES Anna Bosco ed il consigliere regionale Sabrina Bocchino. Alla benedizione presieduta da don Gianni Sciorra erano presenti tra gli altri l’assessore comunale Carlo Della Penna, il consigliere comunale Francesco Prospero, rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera. L’opera è la prima realizzata in Italia in ambito della ZES Abruzzo. Importo complessivo dell’intervento 1 milione e 200 mila euro.

“Opera necessaria - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - che garantisce sicurezza agli automobilisti e consente di agevolare il traffico collegando diverse strade. L’augurio è che a breve si realizzeranno altre opere programmate negli ultimi anni e già finanziate come il Piano Regolatore del Porto”. “L’Amministrazione comunale in vista della trasformazione dell’assorbimento della ZES Abruzzo all’interno della ZES – ha aggiunto l’assessore Anna Bosco - in vigore dal gennaio 2024 ha voluto ringraziare il Commissario Miccio per il prezioso lavoro fino ad oggi svolto e per aver supportato il recupero e la riconversione di molte aziende garantendo nuovi posti di lavoro e la tutela ambientale verso la transazione ecologica”.

Al termine dell’inaugurazione è stato fatto al Porto di Vasto un sopralluogo guidato dal Comandante Stefano Varone per controllare le aree dove saranno presto realizzati i lavori per l’ampliamento della banchina di Levante. Riguardo alla nuova rotonda è doveroso ringraziare il Prof. Mauro Miccio, la Regione Abruzzo, l’Ingegnere Bernabeo per la progettazione, l’Ingegner Paolo Marino direttore dei lavori, l’Ingegnere Di Lizia di Anas, l’impresa Giuseppe Amato snc e tutti gli imprenditori della zona industriale.