A VASTO IL 22 DICEMBRE APPUNTAMENTO CON LA NOTTE DI SANTA CLAUS

Il 22 dicembre presso la Villa Comunale è in programma dalle ore 17:00 la seconda edizione dell’iniziativa “La Notte di Santa Claus” organizzata dall’Associazione Grido APS in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili e l’assessorato alla Cultura. Si tratta di uno spettacolo itinerante, realizzato dalla Compagnia teatrale “I Guardiani dell’Oca”, destinato sia ai grandi che ai più piccini, concepito per far rivivere il fascino della figura leggendaria di Babbo Natale. In un‘atmosfera magica prettamente fiabesca, gli spiritelli faranno a gara nel raccontare la vera storia di Santa Claus alle famiglie e ai bambini che percorreranno la Villa Comunale accompagnati da folletti, gnomi e fate danzanti con i quali raggiungeranno Babbo Natale.

“Un appuntamento che non poteva mancare nel calendario degli eventi natalizi. L’iniziativa nata per coinvolgere soprattutto le famiglie - ha detto il sindaco Francesco Menna - rappresenta un momento di aggregazione per vivere insieme il clima natalizio alla scoperta di uno dei personaggi più amati dai bambini. Sono certo che anche quest’anno la Notte di Santa Claus sarà molto apprezzato”. “Dopo il successo dello scorso anno - dichiarano gli assessori Paola Cianci e Nicola Della Gatta - riproponiamo un evento che ha registrato la presenza di tantissime persone. Sarà una passeggiata ricca di suoni, canti, racconti e danze elfiche che coinvolgerà e farà divertire i bambini. Insieme a Santa Claus, al suono di cornamuse e tamburi, saluteremo tutti i presenti augurando ad ognuno un sereno Natale".

Ingresso gratuito ogni 30 minuti. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 346/893 8206