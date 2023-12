UN SANSALVESE AL VERTICE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Nicola Torricella, sansalvese, ingegnere, è stato nominato Direttore generale della Città Metropolitana di Venezia, dal sindaco e presidente Luigi Brugnaro. Si tratta di un nostro illustre concittadino, che come altri della sua generazione, ha lasciato San Salvo, dove vivono i genitori Mario e Marinella, e si è fatto affermato per le sue capacità e la sua professionalità, in questo caso nella Pubblica amministrazione che governa una realtà complessa come la Provincia di Venezia. Motivo, questo, che riempie di orgoglio tutti noi che lo conosciamo e stimiamo da quando era ragazzo. Congratulazioni dalla nostra Redazione