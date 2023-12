Successo di pubblico per “LUCIA il Musical - una Luce nella notte”

Nella straordinaria serata del 13 dicembre, l'Associazione Culturale GunG Ets Aps, in collaborazione con la compagnia teatrale Le Matite Spuntate e Kesia Production, ha registrato un notevole successo con la trasmissione in diretta streaming di "LUCIA il Musical - Una Luce nella Notte", coinvolgendo oltre 6.500 spettatori connessi. Auro Zelli e il suo team esprimono grande soddisfazione e il talentuoso autore e regista si lascia ispirare dalla sorpresa del momento, contemplando seriamente la possibilità di portare l'opera sui palcoscenici nazionali, ampliando l'orizzonte dell'intera produzione. Questa nuova ambizione, riflette il costante impegno nel trasformare questo musical inedito in una grande realtà artistica, oltrepassando il successo ottenuto durante la sua prima nazionale al Teatro Savoia di Campobasso.

Un affettuoso ringraziamento va al pubblico, che ha seguito lo spettacolo, interagendo in tempo reale con Auro Zelli. Tra i numerosi messaggi, uno si distingue nel caleidoscopio emotivo: "Sei il mio pensiero" è il più bello dei "ti amo". Per ulteriori informazioni e per diventare parte integrante di questa avventura straordinaria, vi invitiamo a contattarci. L'Associazione GunG e Kesia Production sono determinate a rendere questa esperienza indimenticabile per tutti coloro che desiderano farne parte. Questa è solo una scintilla, o meglio, una Luce nella Notte.

luciailmusical.it

aurozelli.com

kesia.art