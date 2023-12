FRANCESCO MENNA REPLICA SUGLI ISPETTORI DEL M.E.F.

Le ispezioni del MEF hanno portato a chiedere chiarimenti, tra le altre cose, sugli emolumenti dei dirigenti. Sono controlli, richieste e contestazioni che il MEF fa in tutta Italia. Gli uffici comunali stanno fornendo le adeguate risposte in merito, punto per punto.

Nel frattempo c’è stata la solita denuncia alle Autorità inquirenti e ci siamo resi disponibili, in un clima di massima serenità e collaborazione. Penso in realtà che qualche consigliere comunale e qualche addetto all’informazione, in questa città, cerca come al solito di screditare l’Amministrazione comunale, con la speranza di far scivolare qualcuno sulla famosa buccia di banana.