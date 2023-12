NON TUTTA LA MAGGIORANZA APPOGGIA LA MAGNACCA ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI

Consiglieri e assessori della maggioranza di centrodestra di San Salvo esprimono soddisfazione nell’apprendere che il Presidente del Consiglio Tiziana Magnacca sarà candidato alle elezioni del 10 marzo per il rinnovo del Consiglio regionale abruzzese.

Assicurano sin da ora il loro appoggio alla Magnacca che nei suoi dieci anni di mandato come Sindaco di San Salvo ha ben governato ed amministrato per il bene delle comunità in maniera proficua quanto instancabile.

Prova tangibile della sua azione amministrativa le opere realizzate a San Salvo nelle opere pubbliche, nell’ammodernamento della macchina amministrativa, nel promuovere il turismo e la salvaguardia dell’ambiente, nel miglioramento delle politiche sociali con un’attenzione particolare ai giovani e agli anziani, alle famiglie più in difficoltà.

Auspichiamo che su Tiziana Magnacca converga il maggior consenso popolare per rappresentare l’intero comprensorio per eleggere amministratori competenti e capaci in difesa di un territorio che ha tutte le potenzialità per ritornare ad affermarsi a livello regionale.