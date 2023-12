Il saluto per il pensionamento del luogotenente Di Martino

La Giunta comunale al gran completo e il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca hanno reso onore questa mattina al luogotenente c.s. Roberto Di Martino, che il prossimo 22 dicembre si appresta a lasciare il comando della stazione Carabinieri di San Salvo. La cerimonia di saluto si è svolta nell’aula consiliare con la consegna di una targa ricordo per il servizio effettuato a San Salvo dal 1 marzo 2009, ricoprendo prima l’incarico di vice comandante e negli ultimi 4 anni di comandante.

Assente il sindaco Emanuela De Nicolis per motivi di salute, è stato il vicesindaco Eugenio Spadano,, nel consegnare una targa di merito, a esprimere riconoscenza a Di Martino per l’impegno profuso in questa comunità “in maniera discreta, fattiva e costruttiva incarnando in maniera esemplare i principi dell’Arma, facendosi sentire tutti più sicuri e protetti”. Il presidente Magnacca ha espresso la gratitudine a nome di tutto il Consiglio comunale e dell’intera comunità riconoscendo al limitare l’equilibrio e la disponibilità che l’hanno contraddistinto, anche in momenti delicati con la vicinanza, nel rispetto dei ruoli, alle istituzioni. Magnacca ha ricordato come questo Comune abbia avuto sempre grande attenzione verso l’Arma dei Carabinieri con l’assegnazione della cittadinanza onoraria. Infine il saluto del comandante della Compagnia Carabinieri di Vasto, maggiore Domenico Signa, che ha augurato al luogotenente c.s. Di Martino buon riposo ribadendo il ruolo territoriale della Benemerita.