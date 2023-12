“MYSTICAL DREAMSCAPES” CONCERTO PIANISTICO A PALAZZO D’AVALOS

Il 28 dicembre alle ore 18.30 presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos si svolgerà il concerto pianistico del musicista Giusto Di Lallo dal titolo “Mystical Dreamscapes” dedicato al misticismo e alla spiritualità nella musica contemporanea, con composizioni di carattere prevalentemente introspettivo e meditativo di autori di varie nazionalità tra i quali Arvo Part (Estonia), Alan Hovhaness (Armenia), John Cage (Stati Uniti) e Lawrence Ball (Inghilterra). Apriranno il concerto i pianisti locali, Benedetta Eleuterio e Carlo Roselli, due talenti di nuova generazione che hanno aderito al progetto Registro dei Giovani Artisti.

“Un appuntamento musicale del calendario organizzato per le festività natalizie. Piacevole occasione – ha detto il sindaco Francesco Menna – per ascoltare giovani talenti e composizioni meditative nella magnifica cornice di Palazzo d’Avalos”. Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente un’eccellenza del nostro territorio, - dichiarano l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci e l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta - un musicista molto apprezzato anche in Inghilterra dove attualmente vive. Le opere che eseguirà sono state scelte con estrema cura e ognuna di esse rappresenta un approccio diverso al misticismo, tre delle quali non sono mai state eseguite pubblicamente in Italia e presentate da Di Lallo in anteprima mondiale al Festival Internazionale Planet Tree lo scorso ottobre a Londra. Avremo il piacere di assistere anche alle esibizioni dei giovani musicisti Carlo Roselli e Benedetta Eleuterio, i quali hanno già riscosso molto successo tra il pubblico che ha avuto la possibilità di ascoltarli”.

L’ingresso è gratuito.